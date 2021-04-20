Житель Ставрополья незаконно получил 900 тысяч рублей пенсии по инвалидности
Героем истории стал житель Степновского округа Ставрополья. Мужчина захотел получить легких денег, но при этом работать не особо желал.
Он придумал легкий способ заработка. Так, 57-летний ставрополец предоставил подложные документы, содержащие недостоверные сведения о признании его инвалидом по общему заболеванию бессрочно.
На основании справки за несколько лет он получил около 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
Согласно результатам медицинского исследования, у мужчины нет заболеваний, позволяющих иметь группу инвалидности.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество при получении выплат».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Председателя комитета по госзакупкам Ставрополья отправили под домашний арест
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против главы комитета Ставрополья по государственным закупкам Александра Абалешева будет возбуждено второе уголовное дело [ПОДРОБНЕЕ ]