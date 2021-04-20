На главу Цунтинского района заведено уголовное дело

Шамиля Магомедова подозревают в получении взятки. Фото: страница героя публикациии в соцсети

Главу Цунтинского района Шамиля Магомедова задержали с поличным в воскресенье, 18 апреля, в момент получения взятки в размере 980 тыс. рублей. Деньги ему передавали в одном из ресторанов республики.

По версии следствия, в марте-апреле этого года он потребовал у двух руководителей коммерческих организаций «откат» в размере 1 млн 250 тыс рублей. Это 10% от суммы контрактов на строительно-ремонтные работы трех школ района, заключенных фирмами ранее. За эти деньги глава района обещал и в дальнейшем «помогать» им в освоении бюджетных средств по муниципальным контрактам. Позже он снизил требуемую сумму до одного миллиона рублей.

В отношении Магомедова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.