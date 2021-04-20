Авария в Минераловодском округе оставила без воды почти 19 тысяч человек

20 апреля в 09:00 в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставрополью поступила информация о том, что в Минераловодском округе произошло аварийное отключение водоснабжения.

Место порыва водовод «Малка», пос. Евдокимовский, ул. Заречная. Диаметр – 1000 мм. Материал – сталь. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Под отключение попало – 4 234 дома, 6 293 абонента (18879 человек из них детей 5244), СЗО – 5 (3 школы, 1 дет. сад, 1 котельная).

Запас воды имеется. На месте работает бригада из 5 человек.

Подвоз воды осуществляется автоцистерной предприятия по заявкам. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, планируют, что сегодня, 20 апреля к 17:00 завершатся ремонтные работы.