Против директора ООО «СпецАвтоСтрой» в Михайловске возбудили уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Так, с июля 2017 по декабрь 2018 года мужчина уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 26 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ставрополья незаконно получил 900 тысяч рублей пенсии по инвалидности. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

В Михайловске директор ООО «СпецАвтоСтрой» скрыл от налоговой более 26 млн рублей

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