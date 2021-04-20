Ставрополец вернул 81-летней женщине долг купюрами «банка приколов»

В дежурную часть отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Ставрополья поступило заявление от 81-летней жительницы села Подлужного.

Она рассказала, что ее знакомый вернул денежный долг купюрой «банка приколов». Выяснилось, что несколько недель назад злоумышленник взял у женщины в долг 2,5 тысячи рублей.

Молодой человек ввел ее в заблуждение, отдал поддельную купюру номиналом 5 тысяч рублей якобы в счет возврата одолженных денег и потребовал от пенсионерки сдачу.

Кроме того, после этого злоумышленник взял в долг еще 1,5 тысячи рублей. Подозреваемым оказался 27-летний парень.

Правоохранители доставили его в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Молодой человек рассказал, что деньги, которые ему дала пенсионерка, он уже успел потратить.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против директора ООО «СпецАвтоСтрой» в Михайловске возбудили уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 26 миллионов рублей.

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