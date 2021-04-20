На Ставрополье 20 апреля может обрушиться град

Специалисты советуют жителям региона, сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении

Специалисты советуют жителям региона, сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении Алексей БУЛАТОВ Фото:

По данным синоптиков, 20 апреля, на Ставрополье ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

В некоторых районах Ставрополья прогнозируется град, порывистый ветер 15−18 м/с. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов.

Специалисты советуют жителям региона, сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.

- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск попадания в них молний. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю, в песчаный или каменистый грунт, по возможности в низине.

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